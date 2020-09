Dopo 1 ora e 29 minuti di gioco, Simona Halep stacca il pass per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. La tennista romena, numero 2 al mondo e prima testa di serie del Masters 1000 italiano in virtù del forfait di Ashleigh Barty, ha sconfitto Dayana Yastremska (numero 29 WTA) in due set vinti con il punteggio d 7-5 / 6-4. Ai quarti di finale Simona Halep affronterà la vincente della sfida fra Rybakina e Putintseva.