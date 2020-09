Ancora una grande vittoria per Diego Schwartzman. Il tennista argentino, numero 15 al mondo e ottava testa di serie del tabellone degli Internazionali d’Italia, ha ottenuto un grande successo su Denis Shapovalov (numero 14 ATP) dopo 3 ore di match divertente e combattuto. Dopo l’inaspettata vittoria su Nadal, in semifinale Schwartzman si è imposto su Shapovalov in 3 set con il punteggio di 4-6 / 7-5 / 6-7 (4-7). In finale lo aspetta un’altra impresa: dover battere Novak Djokovic!