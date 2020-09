Lorenzo Sonego supera il primo turno degli Internazionali d’Italia, il tennista azzurro debutta come meglio non potrebbe nel torneo di Roma, annientando senza problemi il georgiano Basilashvili. Un successo netto, arrivato con il punteggio di 6-3, 6-1 dopo un’ora e venti minuti di gioco, nel corso dei quali Sonego non ha permesso al proprio avversario di entrare in partita. Nel prossimo turno l’azzurro affronterà il norvegese Ruud, abile ad eliminare il russo Khachanov in tre set.