Termina agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia il sogno di Jannik Sinner, costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto di Grigor Dimitrov.

Un match ricco di emozioni e di colpi di scena, che l’azzurro approccia nel migliore dei modi andando in vantaggio di un set. Il bulgaro però si desta nel secondo parziale pareggiando i conti, per poi chiudere con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 dopo quasi due ore e mezza di battaglia. Una duro colpo da incassare per Sinner, giunto ad un passo dal traguardo dei quarti di finale, dove invece ci andrà Dimitrov per affrontare il vincente tra Humbert e Shapovalov.