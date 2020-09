Tutto liscio per Karolina Pliskova negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, la tennista ceca non lascia scampo alla russa Blinkova annientandola senza patemi in due set. Un match a senso unico a favore della numero 4 del ranking WTA, abile ad imporsi con il risultato di 6-4, 6-3 dopo un’ora e diciannove minuti di gioco. Nel prossimo turno, la Pliskova affronterà la vincente del match tra Kovinic e Mertens, in programma nel pomeriggio di oggi.