Si ferma al primo turno la corsa di Gianluca Mager agli Internazionali d’Italia, il tennista azzurro non riesce ad avere la meglio al cospetto di Grigor Dimitrov, capace di imporsi agevolmente in due set.

Il bulgaro non lascia scampo al proprio avversario, superandolo con il punteggio di 7-5, 6-1 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Prima frazione equilibrata, con Mager che riesce a tenere testa al più quotato avversario. Nella seconda invece è un monologo di Dimitrov, abile in mezz’ora a spazzare via l’italiano.