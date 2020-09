La prima finalista degli Internazionali d’Italia è Simona Halep, la romena non lascia scampo a Garbine Muguruza e accede all’ultimo atto del Masters 1000 di Roma. Una prestazione solida quella della numero 2 del ranking WTA, che si impone in tre set con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Una prova di forza niente male per la Halep, che in finale se la vedrà con la vincente dell’altra semifinale, in programma tra Vondrousova e Pliskova.