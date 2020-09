Esordio positivo per Marco Cecchinato agli Internazionali d’Italia, il tennista azzurro supera il primo turno in maniera tutt’altro che agevole, stendendo in rimonta il britannico Edmund. Il numero 113 del ranking ATP si impone in tre set con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-2 dopo due ore e quindici minuti di partita. Inizio non proprio esaltante per Cecchinato, che va sotto di un set prima di riprendersi alla grande, ribaltando il risultato e staccando il pass per il secondo turno, dove affronterà Krajinovic.