Belinda Bencic non va oltre il secondo turno degli Internazionali d’Italia, la tennista svizzera si arrende in due set alla montenegrina Kovinic, che stacca così il pass per gli ottavi di finale. La numero 10 del ranking WTA non riesce ad avere la meglio sulla propria avversaria, abile a ribaltare il pronostico e imporsi con il punteggio di 6-3, 6-1 in 71 minuti di gioco. Nel prossimo turno la Kovinic se la vedrà con la vincente del match tra Linette e Mertens.