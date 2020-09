Dopo 1 ora e 23 minuti di gioco Karolina Pliskova stacca l’ultimo pass utile per la finale degli Internazionali d’Italia. La tennista numero 4 al mondo, nonché seconda testa di serie del Masters 1000 che si gioca sulla terra rossa del Foro Italico, si è imposta nel derby ceco contro la connazionale Marketa Vondousova (n°19 WTA). Pliskova ha raccolto un successo convincente in due set, conclusi con il punteggio di 2-6 / 4-6. In finale Pliskova affronterà Simona Halep.