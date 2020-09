Gli Internazionali d’Italia attendono con trepidazione l’esordio di Fabio Fognini, tra i protagonisti più attesi di questa particolare edizione del Masters 1000 di Roma.

Le aspettative sono alte, ma probabilmente il tennista azzurro non riuscirà a soddisfarle, vista la precaria condizione fisica che non gli permette di giocare al meglio. Intervenuto oggi ai microfoni della stampa, il ‘Fogna‘ ha ammesso di non aspettarsi granché: “sono felice di essere tornato in campo per provare a dare il meglio di me stesso, anche se in questo momento non basta. Mi sento bene ma purtroppo sono indietro con la preparazione, per questo devo rimanere umile e cercare la migliore condizione. Userò questi tornei di fine 2020 per prepararmi nel migliore dei modi in vista del 2021”.