Niente da fare per Jasmine Paolini a Roma: la tennista italiana numero 99 al mono è stata eliminata al secondo turno degli Internazionali d’Italia per mano di Simona Halep. La numero 2 al mondo ha trionfato in due set dopo un’ora e 24 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-4. Halep vola dunque agli ottavi di finale dove sfiderà la vincente del match tra Yastremska e Anisimova.