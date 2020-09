Un’impresa pazzesca, una vittoria che Lorenzo Musetti ha prima sognato e poi trasformato in realtà, centrandola sul Centrale del Foro Italico all’esordio agli Internazionali d’Italia.

Il tennista azzurro si impone in due set sul favorito Stan Wawrinka, spazzato via dal giocatore italiano grazie ad una prestazione perfetta, che in pochi si sarebbero aspettati. Musetti chiude la pratica in poco meno di un’ora e mezza, stendendo il tre volte vincitore di Slam con il punteggio di 6-0, 7-6 e staccando così il pass per il secondo turno. Si tratta della prima vittoria pesante per il tennista azzurro numero 249 del ranking ATP, che certamente farà un grande balzo in avanti al termine del torneo. Nel prossimo turno, Musetti se la vedrà con il giapponese Nishikori che ha steso in due set lo spagnolo Ramos.