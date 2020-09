Nessuno riesce più a fermarlo: dopo la vittoria all’esordio contro Wawrinka, Musetti ha trionfato oggi anche contro Nishikori agli Internazionali d’Italia. Avversari di un certo calibro per il 18enne di Carrara, al quale questa sera sono bastati due set per mandare al tappeto il rivale giapponese. Musetti ha trionfato col punteggio di 6-3, 6-4, dopo un’ora e 36 minuti di gioco, staccando il pass per gli ottavi di finale del torneo in corso sui campi in terra di Roma. Musetti, nel prossimo turno, sfiderà il vincente della sfida tra Koepfer e Monfils.