Niente da fare per Marco Cecchinato ai sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia. L’azzurro, numero 113 al mondo, è stato eliminato dal torneo in corso sui campi in terra di Roma, da Krajinovic. Il serbo numero 29 del ranking ATP ha trionfato dopo un’ora e 17 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-1, staccando il pass per gli ottavi di finale del torneo.