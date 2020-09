Chi riponeva le sue speranze in Camila Giorgi per sperare in un successo italiano nel tabellone femminile degli Internazionali d’Italia è rimasto deluso. La tennista di Macerata, che attualmente occupa la posizione numero 69 del ranking WTA ed è considerabile la giocatrice di punta del movimento tricolore, è stata sconfitta all’esordio dalla giovane e talentuosa Dayana Yastremska. L’ucraina, numero 29 al mondo, ha vinto l’incontro dopo 2 ore e 36 minuti di gioco, distribuite in 3 set combattuti conclusi con il punteggio di 5-7 / 7-6 (7-5) / 4-6.