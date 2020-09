E’ tutto pronto a Roma per l’edizione 2020 degli Internazionali d’Italia. Si sono tenuti ieri i sorteggi dei tabelloni e Nadal è l’unico delle prime 8 teste di serie a conoscere il suo rivale, che sarà Carreno Busta. Devono attendere invece il primo turno Djokovic, Berrettini e compagni, per conoscere il loro primo avversario.

Non parteciperanno al torneo italiano invece i finalisti degli US Open, Thiem e Zverev. Così come anche Federer ha deciso di non essere presente a Roma.