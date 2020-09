E’ stato sorteggiato ieri il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia, al via oggi sui campi in terra di Roma. All’ultimo momento Serena Williams ha annunciato il forfait, così come salterà il torneo italiano anche la campionessa degli US Open Naomi Osaka. Azarenka, dopo il ko al Flushing Meadows di New York ha ringraziato e accettato con piacere lo Special Exempt offertole.

Torna in campo la numero 2 al mondo Simona Halep e Karolina Pliskova difenderà il titolo. Per l’Italia invece scenderanno in campo Paolini, Cocciaretto e Giorgi.

Nella gallery il tabellone femminile sorteggiato ieri.