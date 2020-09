Negli scorsi mesi il nome di Lautaro Martinez è stato accostato sempre più insistentemente al Barcellona, tra i blaugrana e l’Inter ci sono stati anche contatti diretti ma adesso la trattativa pare essersi raffreddata.

A confermarlo ci ha pensato Javier Zanetti ai microfoni di Caracol, noto portale colombiano, sottolineando quelle che sono le intenzioni del club nerazzurro nei confronti del Toro: “oggi Lautaro è molto contento di noi e noi siamo molto contenti di lui. Non prendiamo in considerazione l’idea di una sua cessione. Il mercato? Analizzeremo bene che tipo di giocatori possiamo prendere. Vincere è molto difficile, ci vuole tempo, non si vince dall’oggi al domani“.