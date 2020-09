Christian Eriksen non sembra essersi riuscito ad ambientare all’Inter nei suoi primi 6 mesi in Serie A. Complice l’arrivo a stagione in corso, la pausa per la pandemia e la difficile collocazione tattica nel modulo di Conte che non prevede trequartista e soprattutto chiede sacrificio anche ai suoi calciatori più offensivi, Eriksen è sembrato spesso un pesce fuor d’acqua.

Come se non bastasse, nel corso di ‘All or Nothing’, documentario realizzato da Amazon sul Tottenham, un grande ex nerazzurro come Josè Mourinho è stato tutt’altro che tenero nei confronti dell’ex calciatore degli Spurs: “quando la squadra ha bisogno di tenere il pallone, lui lo muove meglio, la squadra è un pochino più fluida. Ma una cosa è essere dinamici, un’altra è la cattiveria. La vera cattiveria: lui non ha cattiveria. Gli manca“.