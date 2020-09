L’indagine relativa al presunto esame truffa sostenuto da Luis Suarez, sostenuto presso l’Università per stranieri di Perugia al fine di ottenere con facilità la cittadinanza italiana, continua a tenere banco nelle cronache sportive. Mentre gli inquirenti vogliono vederci chiaro fra intercettazioni telefoniche, tabulati e video delle riunioni via Teams dei docenti che avevano come obiettivo consegnare le domande e far imparare a memoria le risposte all’attaccante, il ‘Corriere della Sera’ ha ricostruito le domande sottoposte al candidato che evidenziano un certo trattamento privilegiato.

Si parte con un banale “Come ti chiami?“, al quale il ‘Pistolero’ ha risposto “Mi chiamo Luis Alberto Suarez Diaz e sono uruguaiano“. Successivamente sono state mostrate due foto al giocatore, raffiguranti rispettivamente un cocomero e un supermercato, nominati in maniera corretta. Poi la richiesta di nominare una città italiana, “Torino“… ovviamente. Professione e residenza: “Faccio il calciatore e sono da 6 anni a Barcellona“. L’esame è stato svolto in 12 minuti e tutti i questiti erano già stati sottoposti a Suarez con un PDF inviato via Teams e finito nelle mani degli inquirenti.