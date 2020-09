Brutta tegola per il Milan a poche ore dalla sfida di Europa League contro il Bodoe/Glimt. I rossoneri dovranno fare a meno del loro leader Zlatan Ibrahimovic, risultato positivo al Coronavirus. L’attaccante svedese è stato posto subito in regime di isolamento ed è asintomatico. Il resto della squadra, testata dopo la positività di Leo Duarte, è risultata invece negativa. Ibrahimovic non ha di certo perso la grinta, nonostante la brutta notizia. Su Twitter il bomber svedese ha sfidato apertamente il virus dichiarando: “sono stato testato negativo ieri e positivo oggi. Non ho sintomi. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea“.