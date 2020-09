Il Grande Fratello VIP ha dovuto subito fare i conti con una situazione spiacevole, ovvero la frase rivolta da Fausto Leali a Enock Barwuah.

Il cantautore si è rivolto in maniera non consona al fratello di Mario Balotelli, chiamandolo ‘negro’ durante una conversazione con gli altri inquilini. Una frase che ha spinto la direzione del GF VIP a squalificare Leali per razzismo. L’ex attaccante di Inter e Milan ha poi fatto il suo ingresso nella Casa per fare una sorpresa al fratello e, in questa occasione, ha espresso il proprio punto di vista su quanto accaduto tra Leali e Enock: “penso che in Italia non ci siano molti razzisti, ma c’è tanta ignoranza. Non ti conosco e quindi non ti giudico. Di sicuro hai avuto un’uscita non buona. Quando dici che quella parola si può usare, la vedo più come una cosa da ignorante che da razzista. Sono convinto che tu non lo sia, anche se hai detto una cosa grave“.