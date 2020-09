Nella casa del Grande Fratello VIP 2020 è presente anche un calciatore. Stiamo parlando di Enock Barwuah che magari non sarà famoso per la sua carriera sportiva, ma è molto conosciuto sui social. Ai calciofili più esperti il nome dirà qualcosa. Enock Barwuah è infatti il fratello di Mario Balotelli, attaccante che nella passata stagione ha militato nel Brescia: il cognome differente deriva dalla storia familiare. I genitori Thomas e Rose sono immigrati dal Ghana, trasferitisi a Palermo, città natale di entrambi i fratelli: Mario è stato però dato in affido alla famiglia Balotelli di Brescia, a causa dei problemi economici dei suoi genitori, ed ha dunque cambiato cognome. Enock ha provato a seguire le orme del fratello appassionandosi al mondo del calcio, ma la sua carriera non è mai decollata, finendo per giocare sempre nelle serie inferiori fra Rapallo Bogliasco, Pavia e altre realtà minori fino a svincolarsi dal Caravaggio lo scorso luglio.

A causa del Covid che ha fermato i campionati minori, Enock Barwuah ha deciso di provare un’esperienza televisiva in un reality, come già aveva fatto la sorella Abigail con l’Isola dei Famosi. Nella casa del GF VIP Enock porterà il vero se stesso, con il suo carattere esuberante e burlone che spesso è il fratello Mario a dover tenere a bada (Clicca qui per vedere lo scherzo delle Iene, un trans ed Enock a Mario Balotelli [VIDEO]). Dovrà stare attenta la fidanzata Giorgia, visto che in una recente intervista l’attaccante ha dichiarato di aver messo gli occhi su qualche nuova concorrente. Con lui i guai sono sempre dietro l’angolo, vero Mario Enock?