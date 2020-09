Il sudafricano George Coetzee ha approfittato del cedimento del francese Julien Guerrier e con 202 (66 70 66, -11) è passato a condurre nel Portugal Masters, secondo evento di un trittico dell’European Tour denominato “Iberian Swing”, iniziato con l’Andalucia Masters e che si concluderà con l’Open de Portugal (17-20 settembre) a Obidos. Sul percorso del Dom Pedro Victoria Golf Course (par 71,) a Vilamoura in Portogallo, hanno perso posizioni Francesco Laporta, 33° con 209 (67 70 72, -4), Nino Bertasio, 40° con 210 (67 69 74, -3), e Guido Migliozzi, 56° con 212 (67 71 74, -1).

Coetzee, 34enne di Pretoria con undici titoli sul Sunshine Tour dei quali quattro gli contano anche per l’European Tour essendo stati organizzata in combinata tra i due circuiti, ha guadagnato undici posizioni con un 66 (-5, un eagle, quattro birdie, un bogey) e ha sorpassato Julien Guerrier (203, -10), leader dopo due turni e ora affiancato al secondo posto dal giapponese Masahiro Kawamura. Quarti con 204 (-9) lo svedese Niklas Lemke e l’inglese Laurie Canter e sesti con 205 (-8) lo scozzese Liam Johnston, lo statunitense Sihwan Kim e lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez, cugino di Sergio Garcia.

In recupero l’inglese Tommy Fleetwood, da 34° a 12° con 207 (-6), tornato a giocare in Europa dopo essere ripartito nel post lockdown dagli Stati Uniti, e in discesa il danese Thorbjorn Olesen, da 18° a 40°, che è alla pari con Bertasio, e l’inglese Steven Brown, da 26° a 56° con 212 (-1), che ha mancato la difesa del titolo.

Francesco Laporta ha girato in 72 (+1) con tre birdie e quattro bogey e 74 (+3) colpi per Nino Bertasio (un birdie e quattro bogey) e per Guido Migliozzi (quattro birdie, cinque bogey e un doppio bogey). Non hanno superato il taglio Lorenzo Gagli, 110° con 147 (74 73, +5), e Andrea Pavan, 113° con 148 (74 74, +6).

Si gioca a porte chiuse rispettando i rigidi protocolli di sicurezza imposti dall’European Tour. Il montepremi è di un milione di euro con prima moneta di 156.825 euro.

Il torneo su GOLFTV – Il Portugal Masters viene trasmesso in diretta da GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 13 settembre, dalle ore 14,30 alle ore 19. Su Eurosport2 ed Eurosport Player: diretta dalle ore 17 alle ore 19.