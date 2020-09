L’inglese Aaron Rai ha continuato la sua corsa di testa nel Dubai Duty Free Irish Open (European Tour) sul percorso del Galgorm Castle Golf Club (par 70), a Ballymena nell’Irlanda del Nord, dove conduce con 202 (65 70 67, -8) colpi

Nella mattinata è stato completato il secondo giro, sospeso per oscurità, che ha sentenziato l’uscita al taglio dei tre giocatori italiani in gara: Francesco Laporta 71° con 146 (73 73, +6), Edoardo Molinari 84° con 147 (74 73, +7) e Andrea Pavan, 117° con 159 (83 76, +19).

Aaron Rai, 25enne di Wolverhampton con un titolo sul circuito e due sul Challenge Tour, ha tenuto alto il ritmo con un 67 (-3, cinque birdie, due bogey) che gli ha consentito di prendere un colpo di vantaggio sull’australiano Maverick Antcliff (203, -7), autore di un 68 (-2, cinque birdie, tre bogey) che lo affiancava dopo due turni. Antcliff, 27enne di Beaudesert che ha compiuto gli studi all’Augusta University in Georgia, dominatore del China Tour 2019 con tre successi e il primo posto nell’ordine di merito, sta ora cercando di emergere anche in questa nuova realtà e si è procurato l’occasione di competere per il titolo.

Saranno in contesa anche lo svedese Oscar Lengden, il thailandese Jazz Janewattananond e il sudafricano Dean Burmester, terzi con 204 (-6), l’australiano Lucas Herbert e l’inglese Toby Tree, sesti con 205 (-5). Qualche chance anche per lo statunitense John Catlin, vincitore dell’Andalucia Masters, per il sudafricano Justin Harding e per l’inglese Jordan Smith, ottavi con 206 (-4)..

Sono usciti di gara dopo 36 buche anche i due giocatori più attesi, gli irlandesi Padraig Harrington, stesso score di Laporta, tornato alle gare dopo quasi sette mesi e capitano europeo alla prossima Ryder Cup nel 2021, e Shane Lowry, che si è imposto nell’edizione del 2009 dell’evento quando era ancora dilettante, 84° come Molinari. Il montepremi è di 1.250.000 euro.