Gli Amateur azzurri hanno ottenuto il quarto posto e le Ladies il quinto nei Campionati Europei a squadre che si sono disputati in Olanda e in Svezia, a conferma di un golf azzurro sempre tra le migliori formazioni continentali.

Nell’European Amateur Team Championship all’Hilversumsche Golf Club (par 72) di Hilversum in Olanda, la compagine italiana (Andrea Romano, Gregorio De Leo, Riccardo Bregoli, Filippo Celli) è stata superata nella finale per il terzo posto dalla Svizzera per 2-1, mentre la Germania ha conquistato il titolo battendo per 2-1 i campioni uscenti della Svezia.

Nell’European Ladies Amateur Team Championship, sul percorso dell’Upsala Golf Club (par 72), a Upsala in Svezia, le padrone di casa hanno ottenuto il terzo titolo di fila prevalendo in finale sulla Germania per 2-1, mentre la Danimarca ha travolto la Svizzera (2,5-0,5) nel match per il terzo posto. Per il quinto l’Italia (Anna Zanusso, Alessandra Fanali, Alessia Nobilio, Benedetta Morersco) ha sconfitto la Francia per 2-1.