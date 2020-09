Lorenzo Gagli, salito dal sesto al terzo posto con 214 (74 69 71, +1) colpi, anche con il supporto di una “buca in uno”, sarà in corsa per il tiolo nel giro finale dell’Estrella Damm N.A. Andalucia Masters (European Tour) sul difficile percorso del Real Club Valderrama (par 71), a Sotogrande in Spagna, dove è tra i top ten anche Guido Migliozzi, ottavo con 217 (69 74 74, +4)

Ha mantenuto la leadership con 211 (69 70 72, -2) colpi, unico giocatore con uno score sotto par, John Catlin, 29enne statunitense di Sacramento senza titoli sul tour, ma con sette sui circuiti asiatici, che ha girato in 72 (+1, due birdie, tre bogey) e che ha ridato morale ai suoi inseguitori con due bogey a chiudere, il primo per una palla in acqua alla buca 17.

Per la seconda settimana consecutiva il tedesco Martin Kaymer, secondo con 213 (par), avrà l’opportunità di tornare al successo a distanza di sei anni dal precedente, dopo aver fallito la prima in dirittura d’arrivo nell’UK Championship. Gagli è affiancato dal gallese Jamie Donaldson, e hanno possibilità di contrastare Catlin anche il finlandese Sami Valimaki, un alloro in stagione (Oman Open) prima della pandemia, quinto con 215 (+2), lo spagnolo Adrian Otaegui e l’olandese Wil Besseling, sesti con 216 (+3). Sono in bassa classifica Edoardo Molinari, 61° con 225 (76 73 76, +12), affiancato dal danese Rasmus Hojgaard, a segno domenica scorsa nell’UK Championship dopo tre top ten, e Francesco Laporta, 71° con 226 (76 73 77, +13).

Gagli, dopo un bogey sulle prime nove buche, ha segnato un birdie alla buca 11 e la “hole in one”, utilizzando un ferro 4, alla successiva (par 3, metri 194), portandosi al secondo posto a soli due colpi da Catlin, poi però si è un po’ disunito e ha chiuso con un bogey e un doppio bogey, a fronte di un altro birdie per il 71 del par. Migliozzi ha perso due posizioni con un 74 (+3) dovuto a due birdie, tre bogey e a un doppio bogey. Il montepremi è di 1.250.000 euro.

Il torneo su GOLFTV – L’Estrella Damm N.A. Andalucia Masters viene trasmesso in diretta da GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 6 settembre, dalle ore 13,30 alle ore 18.