Il Giro d’Italia 2020 è alle porte e la Trek Segafredo ha lavorato sodo per arrivare preparata all’evento. La squadra ha ufficializzato la formazione per la corsa rosa, costruita attorno a Vincenzo Nibali.

Al fianco dello squalo dello stretto ci saranno Gianluca Brambilla, Giulio Ciccone, Nicola Conci, Jacopo Mosca, Antonio Nibali, Julien Bernard e Pieter Weening. “Quest’anno abbiamo deciso di puntare forte sui Grandi Giri, la prova di questo è il terzo posto di Richie Porte al Tour de France. Per la prima volta abbiamo deciso di costruire la squadra attorno a un solo corridore. Ci concentreremo sulla classifica generale, abbiamo grande fiducia nelle capacità, nell’esperienza, nella personalità e nella professionalità di Vincenzo. Siamo sicuri che i suoi compagni daranno più del 100 per cento per aiutarlo a vincere“, questo il commento di Luca Guercilena, team manager della Trek Segafredo.