Quando mancano pochi giorni al via della 103esima edizione del Giro d’Italia, organizzato da RCS Sport e in programma dal 3 al 25 ottobre, la Corsa Rosa lancia la sua nuova app. La nuova interfaccia mobile del Giro d’Italia vuole portare i tifosi al centro della corsa, attraverso una piattaforma digitale unica dove trovare tutte le informazioni a portata di click: dal percorso alle classifiche, passando per le squadre e gli atleti al via.

Un’app nata per far vivere tutte le sfumature della ‘Corsa più dura del mondo nel Paese più bello del Mondo’ in un modo nuovo e interattivo. La grande novità di quest’anno è il Centro notifiche in 4 lingue (inglese, italiano, francese e spagnolo), con i temi delle push notifications che includono Breaking news, Live news, Maglia Rosa, Classifiche e Video. Non manca naturalmente la sezione live, arricchita da tutti i contenuti video e altimetria interattiva di ogni tappa.