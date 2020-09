Non poteva cominciare peggio il fine settimane del Genoa, che nella giornata di domani affronterà in trasferta alle ore 15 il Napoli al San Paolo. Mattia Perin, portiere della formazione ligure, è risultato positivo al Coronavirus dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato prima della partenza per la Campania.

Il giocatore è stato immediatamente posto in isolamento e non viaggerà con i compagni, dovendo rispettare un periodo di quarantena di quattordici giorni. Salterà dunque non solo la partita di domani contro il Napoli, ma anche la prossima in programma contro il Torino, per far ritorno in campo dopo la sosta. Al suo posto giocherà Federico Marchetti, come annunciato da Maran in conferenza stampa: “gli indisponibili sono Criscito, Cassata, Jagiello e Sturaro. Si aggiunge Perin positivo al Covid, al suo posto giocherà Marchetti. Asintomatico? Deve parlare col dottore. Durante l’allenamento non era qua al campo, ma a casa con un po’ di febbre. La rottura di scatole è che non può essere della partita. Onestamente l’ho saputo pochi minuti fa. I ragazzi si sono allenati bene, spingendo e con serietà, anche dopo averlo saputo. Seguiremo tutti i protocolli e rivedremo un po’ l’organizzazione nei minuti successivi”.