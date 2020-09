Il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere ancora in Serie A, l’attaccante ex Brescia infatti è finito nel mirino del Genoa, che vorrebbe ingaggiarlo per rinforzare il reparto offensivo di Maran.

Già da qualche giorno circolano le voci di un avvicinamento tra le parti, nelle prossime ore potrebbe andare in scena un incontro che potrebbe essere quello decisivo per compiere i passi giusti verso la fumata bianca. Oltre a Balotelli, il Genoa dovrebbe mettere le mani a breve anche su Luca Pellegrini, terzino in uscita dalla Juventus. L’accordo tra i club è quasi raggiunto, mancano pochissimi dettagli da sistemare e poi l’ex Cagliari avrà il via libera per trasferirsi in rossoblù.