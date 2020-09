Questa partita se la sarebbe goduta come tutti i giovani della sua età, anzi ancora di più, considerando che il Frosinone è la squadra della sua provincia e la Roma quella del suo cuore. Willy Monteiro Duarte però non potrà assistervi, perché brutalmente ucciso sabato scorso a Colleferro da un quattro teppisti, colpevoli di averlo ammazzato di calci e pugni senza che potesse difendersi. Per ricordare la sua memoria, la Roma ha deciso di invitare allo stadio la famiglia di Willy, consegnando una maglia autografata con il numero dieci alla sorella del giovane scomparso. Un gesto a cui si è unito anche il Frosinone, colpito da questa terribile vicenda che mai sarebbe dovuta accadere.