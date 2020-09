Incidente per Sebastian Vettel nella Q2 delle qualifiche. Il pilota Ferrari ha perso il controllo della monoposto in curva 4 finendo a muro. Nel post qualifiche ai microfoni di Sky Sport il pilota tedesco ha spiegato di stare bene fisicamente, raccontando la dinamica dell’incidente: “sto bene dopo l’incidente. Volevo migliorare, specialmente il primo settore, ho perso la macchina alla curva 2 e alla curva 4, non sono riuscito più a riprenderla, ho cercato di evitare l’impatto ma alla fine non ci sono riuscito“.