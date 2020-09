Sessione di qualifica sfortunata per Sebastian Vettel a Sochi. Il pilota tedesco è finito a muro nella Q2, finendo in anticipo la propria sessione. Dopo l’impatto, la Ferrari del tedesco è tornata leggermente in pista, risultando un problema per le macchine in arrivo. Proprio dietro di lui stava per transitare Charles Leclerc che è riuscito ad evitarlo per un soffio.