Un buon terzo posto per Max Verstappen nelle FP2 del Mugello. Il pilota della Red Bull ha chiuso alle spalle delle due Mercede di Bottas ed Hamilton, ma non ad un eccessivo gap di distanza. Il che lo rende fiducioso per domani: “buona giornata, possiamo essere piuttosto soddisfatti dal comportamento della macchina, non siamo molto lontani dalle Mercedes e questo è positivo. Anche a livello di bilanciamento sono soddisfatto, ma c’è qualcosa da migliorare. La pista è bella, ci sono curve veloci, con una macchina da F1 fare a tutta l’Arrabbiata 1 e 2 è molto godibile“.