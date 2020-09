Termina prematuramente il Gp del Mugello per Max Verstappen. Il pilota olandese fuori al primo giro per un problema al motore della sua Red Bull, finita poi in mezzo ad una serie di contatti. Ai microfoni di Sky Sport Verstappen ha spiegato: “già dal giro di formazione il motore è andato in stallo, un po’ come accaduto a Monza, è stato simile. Ho fatto un buono scatto alla partenza, ero dietro Hamilton, ma non riuscivo ad accelerare, ho perso tanta velocità. Contatto? Non so cosa sia successo, succede in quelle situazioni, ma mi sarei comunque ritirato“.