Nei weekend precedenti Max Verstappen ha sempre messo pressioni alle Mercedes, dimostrando di essere l’unico in grado di poter spezza il dominio di Hamilton e Bottas. Nelle FP2 di Monza però il pilota Red Bull ha chiuso in 5° posizione, accusando qualche difficoltà preoccupante in vista di qualifiche e weekend di gara: “non è stata una buona giornata. Ho faticato con il bilanciamento della monoposto e il con il grip in generale. Abbiamo ancora del lavoro da fare sulla monoposto. Anche il comportamento delle gomme forse non è stato eccellente, ma per prima cosa dobbiamo risolvere i nostri problemi di grip, e poi, quando avremo una macchina bilanciata normalmente, anche le gomme dovrebbero essere a posto. Alla Parabolica abbiamo cercato di trovare il limite. A volte, forse mi avete visto faticare in quella curva. In realtà stavo solo girando largo. Nelle libere non è una cosa importante, non conta niente“.