La notizia era già stata anticipata da qualche giorno, si attendeva solo l’ufficialità che è arrivata da pochi minuti: Stefano Domenicali sarà il nuovo CEO della Formula 1 a partire da gennaio 2021. L’ex team principal della Ferrari ha lasciato l’incarico di presidente e amministratore delegato di Lamborghini per sostituire Chase Carey in F1: la notizia è stata confermata sia da Liberty Media che dalla stessa Lamborghini.

“Sono entusiasta di entrare a far parte dell’organizzazione della Formula 1 – ha dichiarato Domenicali attraverso una nota stampa – è uno sport che ha sempre fatto parte della mia vita. Sono nato a Imola e vivo a Monza. Sono rimasto in contatto con lo sport attraverso il mio lavoro con la Commissione monoposto della Fia e non vedo l’ora di entrare in contatto con i team, gli organizzatori, gli sponsor e molti partner in Formula 1 mentre continuiamo a portare avanti il business. Gli ultimi sei anni in Audi e poi alla guida di Lamborghini mi hanno dato una prospettiva ed esperienza più ampie che porterò in Formula 1“.