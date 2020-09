I commissari di gara hanno deciso di intervenire in merito all’episodio che ha visto coinvolti Sergio Perez e Kimi Raikkonen durante le FP2 del Gp della Toscana. All’uscita dei box, il pilota messicano ha centrato in pieno l’Alfa Romeo del finlandese alla ‘San Donato’, spedendola nella ghiaia. Per questo motivo Sergio Perez ha ricevuto una posizione di penalità sulla griglia di partenza di domenica.

“L’uscita dei box è lunga e stretta, è la prima volta che veniamo qui e forse i commissari dovrebbero cambiarla perché effettivamente troppo lunga – ha spiegato Perez, provando a giustificarsi – Quando sei all’uscita non hai molta visibilità, per cui potrebbe verificarsi un incidente“.