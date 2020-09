La presenza di Stefano Domenicali ai due Gp d’Italia, disputati negli ultimi due weekend, potrebbe non essere stata di certo una casualità. Secondo RaceFans infatti, l’ex team principal della Ferrari potrebbe far presto ritorno in F1 in pianta stabile, con un ruolo di primo piano. L’attuale presidente e amministratore delegato della Lamborghini, forte dei buoni rapporti con con il direttore generale Ross Brawn ma anche con il presidente della FIA Jean Todt, potrebbe infatti ricoprire il ruolo di CEO sostituendo Chase Carey.