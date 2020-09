Sessione di qualifica sfortunata per Charles Leclerc a Sochi. Il pilota della Ferrari, alla ripartenza dopo l’incidente di Vettel, non è riuscito a migliorasi con soli 2 minuti mancanti sul tempo della sessione, finendo per essere il primo degli esclusi dopo che Lewis Hamilton ha fatto registrare il quarto tempo della Q2 all’ultimo giro.

Il ferrarista è apparso piuttosto arrabbiato: “ho avuto un messaggio dalla radio che mi diceva che avevo margine, è così. Sono arrabbiato, devo smaltire e calmarmi. La gara è domani, dove si mettono punti. Weekend difficile, non ho guidato bene. Stavo prendendo ritmo in qualifica, mi spiace non aver visto cosa avevamo come potenziale. Gomme? Se c’è un vantaggio è buono, ma non è così netto. Avrei preferito partire 8° senza scelta gomme, cercheremo di massimizzare il risultato con quello che abbiamo”.