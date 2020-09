Inizia ufficialmente la caccia al record di 91 vittorie di Michael Schumacher. Lewis Hamilton è un uomo in missione, lo dimostra già dalle qualifiche di Sochi terminate da pochi minuti. Il pilota britannico, dopo aver battagliato per tutto l’arco del weekend con il compagno di scuderia Valtteri Bottas, si prende il miglior tempo nel Q3, nonché il record della pista, in 1:31.304. Pole position numero 96 per Hamilton che in caso di vittoria domani raggiungerà il record di successi in carriera di Michael Schumacher.

Secondo posto per Max Verstappen che rovina i piani di Valtteri Bottas: il finlandese sembrava voler puntare alla seconda posizione per prendere la scia del compagno di scuderia e superarlo nelle fasi iniziali della gara. Ennesima giornata storta per le Ferrari: Vettel finisce a muro nella Q2, Leclerc resta escluso all’ultimo giro utile.

Qualifiche Gp Sochi LIVE:

15:10 – Terminano le qualifiche del Gp di Sochi! Lewis Hamilton in pole position con il record della pista in 1:31.304. Secondo Max Verstappen davanti a Valtteri Bottas

15:05 – Con 5 minuti al termine la classifica attuale vede: Hamilton, Bottas e Verstappen nelle prime tre posizioni

15:00 – Inizia la Q3 delle qualifiche del Gp di Sochi!

14:52 – Termina la Q2 delle qualifiche del Gp di Sochi! Ricciardo davanti a Bottas e Sainz. Hamilton quarto all’ultimo giro: il britannico elimina Leclerc, primo degli esclusi insieme ad Albon, Stroll, Kvyat e Vettel

14:48 – Si riparte, ma le gomme sono fredde per tutti! Sainz e Perez prendono bandiera, non potranno migliorarsi, Hamilton la evita di un soffio

14:40 – Vettel a muro! [VIDEO] Il tedesco perde il controllo della macchina sul cordolo ed è fuori dalla Q3. Bandiere rosse: Hamilton è ancora senza tempo!

14:30 – Riepilogo dei primi tempi: Ricciardo il più veloce davanti a Sainz e Perez, Bottas solo quarto, cancellato il tempo ad Hamilton. Leclerc 9°, Vettel 13° e attualmente escluso

14:25 – Inizia la Q2 delle qualifiche del Gp di Sochi!

14:20 – Termina la Q1 delle qualifiche del Gp di Sochi. Bottas davanti ad Hamilton e Kvyat, Vettel 15°, Leclerc 14° superano di un soffio il taglio. Esclusi: Grosjean, Giovinazzi, Magnussen, Latifi e Raikkonen

14:10 – Bottas firma il miglior tempo della sessione in 1:32.656, Hamilton secondo con un tempo cancellato per aver superato i track limits, Leclerc 6°, Vettel 14°

14:00 – Iniziano le qualifiche del Gp di Sochi!

13:50 – Tutto pronto per le qualifiche del Gp di Sochi: Mercedes favorite, le Ferrari puntano ad entrare fra i migliori 10