Tutto pronto per le qualifiche del Gp del Mugello. La Formula 1 fa tappa sul tracciato che solitamente è di proprietà della MotoGp, per emozioni uniche in salsa italiana. Le Mercedes pronte a dominare, da favorite, anche sulla nuova pista: Valtteri Bottas è sembrato averne di più nelle FP3, ma nessuno scommetterebbe mai sul secondo posto di Lewis Hamilton. Max Verstappen ‘primo degli altri’. La Ferrari spera in Charles Leclerc, piazzatosi stabilmente a metà della top 10.

Qualifiche Gp Mugello LIVE:

15:20 – Concluso il Q1 delle Qualifiche del Gp del Mugello. Bottas davanti ad Hamilton e Verstappen dopo la prima sessione. Leclerc firma un ottimo 6° tempo, Vettel dentro sul filo del rasoio con l’ultimo giro utile in 15 posizione

15:13 – Problema ai freni per Raikkonen

15:10 – Iniziano le Qualifiche del Gp del Mugello

14:50 – Tutto pronto per le qualifiche del Mugello. Mercedes favorita con il duello Hamilton Bottas. Verstappen in zona podio, la Ferrari spera in Charles Leclerc