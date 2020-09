L’assenza del party mode avrebbe dovuto rallentare le Mercedes in qualifica. Davvero? Così non è sembrato. A Monza le due ‘Frecce Nere’ sono apparse più veloci che mai, dandosi battaglia nelle qualifiche per le prime due posizioni, nel finale anche con il lusso di non sfruttare la scia l’uno dell’altro. A spuntarla è stato Lewis Hamilton che ha sbriciolato il record della pista di Kimi Raikkonen fermando il cronometro del suo miglior giro in 1:18.887. Alle sue spalle Valtteri Bottas in +0.069, mentre è terzo uno straordinario Carlos Sainz a +0.0808. Quinto Max Verstappen che conferma le difficoltà avute durante tutto il weekend.

Difficoltà confermate anche per la Ferrari, ma qui si parla di un problema lungo un’intera stagione. Vettel finisce fuori addirittura nel Q1 (non succedeva dal 1962 al GP di Monza con Lorenzo Baldini), imbottigliato nel traffico di chi provava a sfruttare la scia delle altre monoposto. Leclerc segue alla perfezione la sua strategia, ma non può andare oltre il 13° posto a causa dei limiti della rossa. A Monza i tifosi Ferrari si aspettavano uno spettacolo diverso…

Il racconto delle Qualifiche del Gp di Monza LIVE:

16:00 – Terminano le qualifiche del Gp di Monza! Hamilton in pole position davanti a Bottas e Sainz. Verstappen è quinto dietro Perez. Per le Ferrari, fuori in Q1 e Q2, si prevede una gara da incubo

15:45 – Inizia il Q3 delle qualifiche del Gp di Monza!

15:40 – Termina il Q2 delle qualifiche del Gp di Monza! Fuori anche Leclerc. L’obiettivo era forse l’11° posto per poter scegliere la gomma in vista della gara, il monegasco chiude 13°. Dal 1984 non accadeva di avere entrambi i piloti Ferrari fuori dai migliori 10 a Monza. Davanti Bottas, Hamilton e Sainz

15:35 – Pillola statistica: una Ferrari fuori nel Q1 non si vedeva dal 1962 al GP di Monza con Lorenzo Baldini

15:30 – Hamilton firma il nuovo record della pista in 1:19.092

15:25 – Inizia il Q2 delle qualifiche del Gp di Monza!

15:20 – Termina il Q1! Finale drammatico per Sebastian Vettel che resta intrappolato fra diverse macchine che gli impediscono di migliorare una prestazione già complicata: il tedesco chiude 17° ed è già fuori nel Q1! Davanti Hamilton, Bottas e Perez. Leclerc è 10°



15:12 – Leclerc riesce subito a riprendersi: è 11°. Vettel attualmente fuori dal Q2: è 17°

15:05 – Leclerc va leggermente sul verde, scatta il ‘sensore’: tempo cancellato! Il pilota Ferrari deve sbrigarsi a trovare un buon tempo per mettersi ‘al sicuro’

14:55 – Iniziano le qualifiche del Gp di Monza. Mercedes ancora favorite? Verstappen sembra essersi nascosto nelle FP3, mentre McLaren e Ricciardo hanno fatto bene. Le Ferrari vogliono evitare di tener fuori dal Q3 entrambe le macchine come a Spa

14:45 – Tutto pronto ler le qualifiche del Gp di Monza, le prime senza party mode!