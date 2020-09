La Germania prosegue gradualmente la riapertura al pubblico dei propri eventi sportivi. Adottando le stesse misure scelte per il massimo campionato di calcio, la Bundesliga, che consente la presenza del 20% di pubblico rispetto alla capienza massima degli stadi, anche la Formula 1 consentirà l’ingresso del pubblico. Al Nurburgring, in vista dell’evento che si svolgerà nel weekend dell’11 ottobre, sarà consentito l’accesso ai tifosi della Formula 1 non oltre il 20% della capienza massima del circuito e seguendo le regole anti-Covid legate alla sicurezza e al distanziamento sociale.