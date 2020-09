Non finiscono i colpi di scena delle qualifiche di Sochi. Al termine della sessione pomeridiana, nella quale Lewis Hamilton ha fatto registrare uno strepitoso miglior tempo, è arrivata la comunicazione da parte della FIA secondo la quale proprio il campione britannico è finito sotto investigazione: in curva 2 il pilota della Mercedes non ha rispettato l’obbligo di rientrare nei paletti una volta uscito di pista. Per questo motivo Hamilton rischia una penalità che potrebbe fargli perdere la pole position.