“La Ferrari è indescrivibile, è passione: 1000 GP sono un traguardo che nessun altro ha raggiunto“, si è espresso così John Elkann ai microfoni di Sky Sport nel corso della festa per i 1000 Gp della Ferrari in quel di Firenze. Il presidente della scuderia italiana, pur sottolineando le attuali difficoltà in pista, si è detto fiducioso in vista del futuro Ferrari che sarà glorioso tanto quanto il passato: “siamo felici e orgogliosi di tutto quello che è stato fatto, e soprattutto fiduciosi per quello che ci aspetta. Quindi la Ferrari non è solo passato ma è anche futuro, un gran futuro. Quando uno ha una lunga storia come la nostra, ha passato momenti belli e momenti difficili e sa che l’importante è nei momenti difficili. Noi oggi siamo in un momento difficile, di dolore per tutti quelli che amano la Ferrari, ma è importante ripartire e guardare oltre e questo è quello su cui siamo impegnati“.