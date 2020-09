Brutto incidente per Charles Leclerc al 25° giro del Gp di Monza. Il pilota della Ferrari ha perso il controllo della sua monoposto in curva finendo dritto contro le barriere a 220 km/h all’uscita della Parabolica. Monoposto distrutta, ma per fortuna il pilota sta bene, seppur acciaccato. La sua gara finisce qui, così come quella di Sebastian Vettel fermatosi qualche giro prima per un problema ai freni.