Lewis Hamilton domina le FP2 del Gp di Monza ma non fa proclami. La Mercedes è nettamente la più veloce, ma nelle prime qualifiche della stagione senza ‘party mode’ i distacchi potrebbero essere inferiori e chissà che il Verstappen di turno non possa fare qualche scherzetto alle ‘Frecce Nere’.

Hamilton si è espresso così dopo la sessione: “abbiamo fatto dei miglioramenti dalle FP1 alle FP2. Nelle FP1 non abbiamo avuto grandissime sensazioni. Qui il carico è così basso che si scivola parecchio in pista. Nelle FP2 abbiamo fatto dei passi nelle giusta direzione, quindi penso che saremo vicini fra diverse macchine ma non è andata male“.